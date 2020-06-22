Karaman'da PTT çalışanları, ısırılarak kulağı koparılan postacıya uygulanan şiddeti kınadı
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Karaman'da PTT çalışanları, ısırılarak kulağı koparılan postacıya uygulanan şiddeti kınadı

Karaman'da PTT çalışanları, ısırılarak kulağı koparılan postacıya uygulanan şiddeti kınadı Karaman'da PTT çalışanları ve Birlik Haber Sen üyeleri posta dağıtımı esnasında köpek nedeniyle kavga çıkması sonucu kulağı ısırılarak koparılan postacıya yapılan şiddeti kınadı.

22.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:09

Karaman'da PTT çalışanları, ısırılarak kulağı koparılan postacıya uygulanan şiddeti kınadı

KARAMAN - Karaman'da PTT çalışanları ve Birlik Haber Sen üyeleri posta dağıtımı esnasında köpek nedeniyle kavga çıkması sonucu kulağı ısırılarak koparılan postacıya yapılan şiddeti kınadı.

Karaman PTT Hizmet binası önünde saat 09.00'da toplanan PTT çalışanları ve Birlik Haber Sen üyeleri, posta teslimatı yapmaya gittiği adreste bir köpeğin saldırısına uğradıktan sonra gösterdiği tepki nedeniyle çıkan kavgada kulağı ısırılarak koparılan postacı Onur Kızıl'a uygulanan şiddete tepki gösterdi.

Birlik Haber Sen Karaman İl Başkanı Mustafa Şentürkoğlu yaptığı açıklamada, "PTT çalışanlarına yönelik yapılan şiddeti kesinlikle kabul etmiyoruz. Hafta içi şubede hafta sonu merkez müdürlüğünde görev yapan arkadaşımız Onur Kızıl görevini canla başla kurallara uygun yapmak isterken 20 Haziran Cumartesi günü maalesef darp edilmiştir. Bu içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu memurumuz dönüşümlü çalışırken, postacılarımız daha yoğun bir şekilde yaz kış demeden kapı kapı dolaşarak, hiç yüksünmeden gözlediğimiz haberleri ayağımıza kadar getiren cefalı bir mesleğin neferlerdir. Postacı, bazen hasret yüklü mektupları bize ulaştıran bir müjdeci, bazen hüzün dolu haberleri paylaştığımız bir dert ortağı olur bizim için. Taşıdığı zarfın içinde ne olduğunu bilmeden sevince ya da kedere ortak olan postacılarımız hak ettiği vefayı vatandaşlarımızdan göremezken aksine hizmet ettiği vatandaşların tehdit, küfür ve kötü muamelelerine maruz kalmaktadır. Vatandaşa hizmet etmenin, görevini dürüstçe ve layıkıyla yerine getirmenin karşılığı bu mu olmalı? Bu tutum böyle devam ettikçe bu olay ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır ama biz Birlik Haber Sen olarak arkadaşımızın uğradığı insanlık dışı saldırıya sessiz kalmayıp, bu gidişata artık bir dur diyor, bu yaşanan olayın yasal takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu süreçte her türlü platformda arkadaşımızın yanında olacağız ve hakkını arayacağız. Biz Birlik Haber Sen olarak meslektaşlarım ve hizmet etmekten şeref duyduğumuz kıymetli vatandaşlarımız adına bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz" dedi.

Karaman'da PTT çalışanları, ısırılarak kulağı koparılan postacıya uygulanan şiddeti kınadı

Kaynak: İHA

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