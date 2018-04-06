Karaman'da 'Polis Haftası' Kutlamaları

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş Yıldönümü Karaman'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar, ilk olarak Cuma namazı öncesi Hazreti Ebubekir Cami'nde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Mevlid'e Karaman Valisi Fahri Meral, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Taşdemir'de katıldı. Mevlid'in ardından Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Taşdemir ile şehit yakınları ve emniyet personeli Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan polis şehitliğini ziyaret etti. Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Taşdemir şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Program, askeri şehitliğinde ziyaret edilmesiyle sona erdi. - KARAMAN