Karaman'da okullarda sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiliyor Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli okullarda, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiliyor.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli okullarda, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, üretilen 155 siperlikli maskeyi İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun'a makamında teslim etti.

Çalışkan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelede ülkedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de sağlık çalışanlarının yanında olduğunu belirten Çalışkan, "Bu süreçte okullarımızdan güç alarak ilimizin ve ülkemizin siperlikli maske ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kurşun ise maskelerin 20'sinin Karaman, 20'sinin Ermenek devlet hastanelerine, 115'inin ise sağlık çalışanlarına ulaştırılacağını bildirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kurşun, "Milletçe birlik ve beraberliğimizin arttığı bu dönemde eğitim camiasının yanımızda olduğunu bilmek bizleri mutlu ederken, gücümüze güç katıyor. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA