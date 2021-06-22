Karaman'da öğretmenler Yunus Emre'nin şiir ve ilahilerine klip çekti

Karaman'da ortaokul öğretmenleri, farklı mekanlarda Yunus Emre'nin şiir ve ilahilerini seslendirerek,23 dakikalık klip çekti.

Karaman'da ortaokul öğretmenleri, farklı mekanlarda Yunus Emre'nin şiir ve ilahilerini seslendirerek,23 dakikalık klip çekti.

UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre Yılı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Yunus Emre Ortaokulu öğretmenleri klip hazırlamaya karar verdi.

Okulun 11 öğretmeni, Yunus Emre Camisi ile Türbesi, Yunus Emre Evi ve Yunus Emre Ortaokulu'nda, Yunus Emre'nin şiir ve ilahilerini seslendirdi. Çekilen görüntülerden 23 dakikalık klip oluşturuldu.

Okul Müdürü Ali Köktaş, AA muhabirine, 2021 yılının Yunus Emre Yılı ilan edilmesinin ardından klip oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

Okul öğretmenlerinin oluşturduğu koro ile ilahilerin söylendiğini aktaran Köktaş, "Projede Yunus Emre'yle ilgili şiirler ve ilahiler öğretmenlerimiz tarafından okundu. Yunus Emre'yle ilgili ilimizde bulunan mekanlarda bu ilahi ve şiirler okunarak kayıt yapıldı. Ardından bu kayıtlar klip haline getirildi." dedi.

Projede yer alan Türkçe öğretmeni Esra Menteşoğlu Eren de klip çalışmasının yaklaşık 2,5 ay sürdüğünü belirtti.

Mesai haricindeki vakitlerde çekimlerin yapıldığını dile getiren Eren, "Çalışmalarımızın sonucunu güzel bir şekilde aldık. Yunus Emre'yi, yüzyıllar öncesi bizlere miras olarak bıraktığı eserlerini gönlümüz yettiğince anladıysak ve anlatabildiysek bizlere ne mutlu." dedi.

Eren, çekimlerin farklı mekanlarda yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yunus Emre'nin gelip geçtiği mekanlarda, okulumuzun hemen yanında bulunan Yunus Emre Evi'nde öğretmenlerimizin şiirler seslendirdi. Yine Yunus Emre Camisi ve türbesinde biz öğretmen ve yöneticilerimiz Yunus ilahilerini seslendirdi. Hazırladığımız kliple Yunus Emre'yi yad edebilmişsek ne mutludur bize. Projede ben de yer aldım. Bizim için farklı bir deneyim oldu. Bu, geleceğimize bırakacağımız bir miras. Bizler için güzel bir anı, öğrencilerimizi de teşvik edecek bir olgudur diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal