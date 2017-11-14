Karaman'da Kız Yurdundaki 'Samara' Korkusunun Ardından Kyk İl Müdürü ve Yurt Müdürü Görevden Alındı

Karaman'da Nefise Sultan Kız Yurdu'nda öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayın, ardından yurt müdürü Hüseyin Paylan ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Enver Yazıbaşı görevden alındı.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı 10 katlı 1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, geçen 5 Kasım günü gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, 'Sıra sizde', 'Öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşmıştı. Bunu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi. Öğrenciler yurtta kendilerinin korkmasına neden siyah giyimli kişiyi 'Halka' adlı korku ve gerilim filmindeki 'Samara' karakterine benzetti.



Olayın ardından çoğu öğrenci yurdu terk etti, bazı öğrencilerinde yurttan kayıtlarını sildirdi.



Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında olayı 3 öğrencinin 'şaka' yapmak için gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 3 öğrenciye daha sonra başka öğrencilerin de eşlik ettiği ileri sürüldü. Polis, diğer öğrencilerin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. 3 öğrenci ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 3 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Öğrencilerin hala tedirginliği sürerken, yurtta ise polisin bina içi ve bina dışında 24 saat boyunca nöbeti sürüyor.



KYK ve YURT MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI



Olay günü basın mensuplarına tepki gösteren Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Enver Yazıbaşı ile Nefise Sultan Kız Yurdu Müdürü Hüseyin Paylan görevden alındı. Yazıbaşı'nın yerine Yakup Koçak, Paylan'ın yerine de Fatma Albayrak'ın vekalet ettiği öğrenildi.