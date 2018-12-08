Karaman'da "Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı" Yapıldı

Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, "Halkın huzuru ve güvenliği için 24 saat kesintisiz bir şekilde sahada görev yaptık." dedi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Fahri Meral, Karaman Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, önleyici güvenlik hizmetleri sunulurken özellikle vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin, kurum ve kuruluşların desteğini almak ve bilgilendirmek maksadıyla toplantı yaptıklarını söyledi.

Yaşanan sorunlara çözüm bulmak için sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Meral, "Burada istedik ki ilimizde önleyici güvenlik tedbirleri açısından yaşanan bir sorun, talepler varsa onları dinlemek için toplantı düzenledik." diye konuştu.

Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da istatistiki verilere göre hırsızlık, kapkaç, nitelikli hırsızlık ve kasten yaralamanın nitelikli hallerinde geçen yıla göre azalış gözlendiğini ifade etti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Halkın huzuru ve güvenliği için 24 saat kesintisiz bir şekilde sahada görev yaptık. Uyuşturucu ile mücadele konusunda ilimiz geçiş güzergahında yer almamakla birlikte organize sayılabilecek örgütsel faaliyet bulunmamaktadır. Uyuşturucu kullanımı ve ticareti konusunda özellikle reçeteye tabi hapların ağırlık kazandığı görülmektedir. Okullarımızda, bu konuda önemli sayıda bir tespit bulunmamaktadır. Terör faaliyetleri açısından, son zamanlarda FETÖ/PYD'ye karşı özellikle askeri mahrem yapıya yönelik diğer illerle eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Diğer terör örgütleri açısından İlimizde önem arz eden bir faaliyet bulunmamaktadır."

Karaman Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin de 2017-2018 yılları arasındaki asayiş ve trafik olaylarının değerlendirilmesi yaptı.

Toplantı sivil toplum kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerileri ile sona erdi.

Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.