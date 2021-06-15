Karaman'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı

Karaman'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 5 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 5 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ilçelerle kurulan uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleşen toplantıda, okul ve kurumların yıl sonu işlemleri, uzaktan eğitim, taşıma merkezleri, telafi eğitimi, okul ve kurum tadilat, onarım ve bakım işlemleri, destekleme ve yetiştirme kursları, yönetici, öğretmen ve personel yer değişikliği ve atama işlemleri, ödül işlemleri, zümre toplantıları, özel eğitim iş ve işlemleri, yerel ve ulusal projeler ile yakın zamanda yayımlanan kurumsal sosyal medya kullanım kılavuzuna ilişkin konularda bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca gündemde yer alan Ulusal Destekleme Programı (UDEP) kapsamında yürütülmesi planlanan faaliyetlerin, bu kapsamda ele alınması gereken yaş ve seviye grupları ile ihtiyaçlar doğrultusunda telafi eğitimine hazırlık yapılması, tasarım ve beceri atölyelerinin kurulumu ve işleyişinin eğitime katkıları ile ilgili son durum bilgileri paylaşıldı.

Olağan dışı sürece rağmen ekip ruhu anlayışıyla çalışmaların aksamadan yürütüldüğünü ifade eden İl Müdürü Mehmet Çalışkan, çalışmalarının en verimli şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm yöneticilere, öğretmenlere ve milli eğitim personeline katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 12:59:26. #1.13#

title