Karaman'da hasarları önlemek için elmaları sertifikalı işçiler toplayacak

18.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:35

Karaman Ziraat Odası, elma hasadında oluşan hasarları önlemek için işçilere yönelik 'Elma toplama kursu' açtı. 14 gün sürecek olan kursa özellikle bayanlar büyük ilgi gösterdi.



Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye'de elma üretiminin yüzde 16'sını tek başına Karaman'ın karşıladığını söyledi. Türkiye'de söz sahibi olan Karaman elmasının hak ettiği yeri bulabilmesi için bu kursu düzenleme ihtiyacı duyduklarını belirten Bayram, "Karaman elması kalitesi ve aromasıyla aranan bir lezzettir. Fakat biz elma toplanırken ve soğuk hava depolarına giderken ciddi anlamda elmaya hasar veriyoruz ve bunla ilgilide şikayetler alıyoruz. Elmamızın dış pazarda daha iyi pazarlanabilmesi içinse çalışmalar yürütüyoruz. Elmada parmak, kasa ve kova izini asgariye düşürmek için Ziraat Odası olarak İŞ-KUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak elma toplama kursu açtık. Türkiye'de böyle bir kursun ilk defa açıldığını düşünüyorum. Açılan kurs uzun süreli bir kurstur. 104 saat ve 14 gün sürecek. Ziraat Odası olarak bu kurs başlamadan önce elma işçilerinin çavuşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Kurs sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek ve bundan sonra işçilerimiz sertifikalı elma toplama işçisi olacak. Bu sertifikalar kursiyerler de ciddi anlamda katkı sağlayacak. Kırsal kalkınma gibi yatırım projelerinde sertifikası olanlar ek puana sahip olacak. Buda yatırım yapmak isteyen işçilerimize bir avantaj sağlayacak" diye konuştu.



"Üretici ve tüccarlar işçileri acele ettirmesin"



Elma üreticileri ile tüccarları elma toplayan işçileri acele ettirmemeleri konusunda uyaran Bayram, "Bundan sonra üreticiler elmasını toplatmak için sertifikalı işçi tercih edecektir. Elma toplarken her ne kadar işçiden dolayı hasarlarımız olduğunu düşünsek de, bu saatten sonra üreticilerimiz ve tüccarında elma toplayan işçilere karşı biraz esnek olması gerekiyor. Çünkü bir insanın gücü vardır. Gücünün dışında elma toplatılırsa ister istemez yine hasarlar olacaktır. Bu nedenle üreticilerin işçileri acele ettirmemeleri gerekiyor" dedi.



"Kursa bayanlar büyük ilgi gösterdi"



Kursiyerlere elmanın nasıl toplanması gerektiği konusunda ders veren Karaman Ziraat Odası Tarım Danışmanı Rabia Açıkel Demir ise "Böyle bir kursu gerçekleştirerek Karaman'daki ciddi üretimi yapılan elmanın hasattaki problemlerin önüne geçmek için bu kurs düzenlendi. Kurstaki amaç, işçilerin daha bilinçli olması ve hasat kayıplarının önüne geçebilmektir. Kursa büyük bir rağbet oldu. Bundan sonrada elimizden geldiği kadar devamlılığını sağlamaya çalışacağız" dedi.



Kursuna katılan kursiyerlerden Leyla Özdemir ve Nihal Oğuz ise bu kursun kendileri başta olmak üzere tüm elma toplayan işçiler için çok iyi olduğunu söyleyerek, "Kursu açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA