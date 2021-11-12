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Karaman'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında yapılan emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında yapılan emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

Karaman- Konya kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki uygulamada Vali Işık, araç sürücülerini emniyet kemeri takma konusunda uyardı.

Vali Işık, burada yaptığı açıklamada, yapılan denetimlerde emniyet kemeri takılması konusunda sürücü ve yolcuların bilgilendirildiğini söyledi.

Denetimlerin devam edeceğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Halkımız emniyet kemeri kullanma konusunda duyarlı. Arka koltuklarda henüz bu yayınlaşmış olmamakla birlikte inşallah arka koltukta da kullanan kişi sayısını denetimler sonucunda artıracağız. Emniyet ve jandarma personelimiz kendi mıntıkalarında denetimlerini sürdürüyorlar."

Karaman'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Karaman'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Karaman'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Karaman'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

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AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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