Karaman'da Çölyak Derneği açıldı
Karaman'da Çölyak Derneği düzenlenen törenle açıldı.
Karaman'da Çölyak Derneği düzenlenen törenle açıldı.
Dernek Başkanı Ali Sak, Kent Konseyi Binası'nda düzenlenen açılışta, derneğin Karaman'a hayırlı olmasını diledi.
Sak, dernek çatısı altında, "Çölyak hastalığı olan kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için güzel projeler yapacağız." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından dernek hizmete açıldı.
Açılışa, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.