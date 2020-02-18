Karaman'da Çölyak Derneği açıldı
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Karaman'da Çölyak Derneği açıldı

Karaman'da Çölyak Derneği düzenlenen törenle açıldı.

18.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:38
Karaman'da Çölyak Derneği açıldı

'da Çölyak Derneği düzenlenen törenle açıldı.


Dernek Başkanı , Binası'nda düzenlenen açılışta, derneğin Karaman'a hayırlı olmasını diledi.

Sak, dernek çatısı altında, "Çölyak hastalığı olan kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için güzel projeler yapacağız." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dernek hizmete açıldı.


Açılışa, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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