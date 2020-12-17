Bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bıçaklı kavga: 1 yaralı

17.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:14

Karaman'da çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Yeni Mahalle Mara yolundaki bir iş yerinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Tayyip Y, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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