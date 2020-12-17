Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Yeni Mahalle Mara yolundaki bir iş yerinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Tayyip Y, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal