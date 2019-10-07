Karaman'da "Amatör spor haftası" etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı

07.10.2019 15:49

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Karaman'da gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Amatör Spor Haftası etkinliklerinin bu yıl 07-13 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinliklerimize bu yıl kortej yürüyüşümüz ile başladık. Amatör Spor Haftası kutlamalarımızdaki amacımız, çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 9 farklı branşta spor etkinliklerimiz olacak. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, daire müdürleri ile ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri ve sporcular katıldı.



Amatör Spor Haftası etkinleri 10 Ekim Perşembe günü KMÜ Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda düzenlenecek panel ve yılın enleri ödül töreni ile sona erecek. - KARAMAN

Kaynak: İHA