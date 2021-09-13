Ahilik Teşkilatından Vali Işık'a Ziyaret - Haberler
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Ahilik Teşkilatından Vali Işık'a Ziyaret

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Ahilik Teşkilatından Vali Işık'a Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 34. Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 34. Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. 13 Eylül 2021 Pazartesi günü Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uysal, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek her yıl 13 - 15 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilecek olan Ahilik teşkilatının kuruluş amacı ve kutlama programı çerçevesinde ilimizde bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla Ahilik konusunda bir süre sohbet eden Vali Işık, güzel ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik ve dayanışma gibi güzel meziyetlerin birleştiği sosyo - ekonomik düzeni ihtiva eden ahilik haftası nedeniyle tüm esnaflarımızın Ahilik Haftalarını kutluyor, helal kazancın nasip olduğu hayırlı, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum dedi.

Ziyaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Uysal'ın günün anısına Vali Mehmet Alpaslan Işık'a üzerinde "Ahiliğin Ocağı" yazılı bulunan plaket takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Ahilik Teşkilatından Vali Işık'a Ziyaret

Ahilik Teşkilatından Vali Işık'a Ziyaret

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Haber: Ahilik Teşkilatından Vali Işık'a Ziyaret - Haberler
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