5 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.
Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suçtan aranan ve 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E'nin (36) gözaltına alınması için operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında Y.E. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından gözaltına alınan Y.E, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu