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Karaman'da 3 Bant Bilardo İl Kontenjanı Seçme müsabakaları yapıldı

AA / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel
Karaman'da 3 Bant Bilardo İl Kontenjanı Seçme müsabakaları yapıldı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Kontenjanı Seçme müsabakaları tamamlandı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Kontenjanı Seçme müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Kompleksi Bilardo Eğitim Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar son gün oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Beş gün boyunca devam eden ve 19 sporcunun katıldığı müsabakalarda Osman Yılmaz birinci, Ahmet Koloğlu ikinci, Fatih Kondu ve Hüseyin Kahrıman üçüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda yeterli puanı toplayan 8 sporcu, Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 2. etap müsabakalarında Karaman'ı temsil etme hakkı elde edecek.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

AA / Kemal Önder Demirkollu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karaman'da 3 Bant Bilardo İl Kontenjanı Seçme müsabakaları yapıldı - Haberler
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