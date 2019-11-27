Karaman Cumhuriyet Başsavcısı İşler'e ziyaretler

27.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:34

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşler'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çokdinç, Karaman'da 6 sene görev yaptığını ve Karaman'dan güzel duygularla ayrıldığını söyledi.

Kendilerinin nerede görev verilirse orada görev yaptıklarını ifade eden Çokdinç şunları kaydetti:

"Belki ben göremedim ama Karamanımız çok güzel bir adliye binasına kavuşmuş. Bir takım ziyaretler için geldiğim Karaman'da başsavcımızı, eski çalışma arkadaşlarımı ziyaret etmek istedim. Beni çok sıcak karşıladılar. Unutulmamak çok güzel. Başsavcıma ve herkese teşekkür ediyorum."

Başsavcı İşler'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, "Ben bu nazik ziyaretten dolayı sayın Başsavcıma teşekkür ediyorum. Kendisi hakkında hep güzel şeyler duydum. Bu binanım yapılmasında kendilerinin çok emeği var." dedi.

Daha sonra İşler, Çokdinç'e günün anısına bir tablo hediye etti.

Kaynak: AA