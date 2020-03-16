Karaman Belediyesi virüs tedbirlerini artırdı Karaman Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte virüse karşı tedbirlerini artırdı.

Karaman Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan Coronavirüs'e karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından koordineli bir şekilde çalışma başlatan belediye ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanları ilaçlama yaparak dezenfekte ediyor.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, dünyayı tehdit eden ölümcül virüse karşı belediye olarak bir dizi önlem aldıklarını söyledi. Halk sağlığına büyük önem verdiklerini ve belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme gayretiyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Kalaycı: "Karaman Belediyesi olarak en fazla önemsediğimiz konu, insan sağlığıdır. Dünyayı saran coronavirüs, kalabalık ortamlarda hemen bulaşabildiği için öncelikle vatandaşlarımızın ortak kullandığı alanları ilaçlamaya devam ediyoruz. Belediye hizmet binamız, otobüs durakları, belediye otobüsleri, otogar, tren garı, camiler, şadırvanlar, WC'ler, adliye binası, etkinlik ve konferans salonları ekiplerimizin koordineli çalışmalarıyla dezenfekte ediliyor. Bu süreçte sık sık ilaçlama yapmaya ve virüsle ilgili önlemler almaya devam edeceğiz"dedi.

Vatandaşları da gereken tedbirleri almaları konusunda uyaran Başkan Kalaycı: "Coronavirüsü'ne karşı korunma yollarının başında hijyen geliyor. Sık sık elleri yıkamak, maske takmak, elleri yıkadıktan sonra antiseptik veya kolonya kullanmak, tokalaşmadan olabildiğince kaçınmak en etkileyici korunma yolları arasında yer alıyor. Yurt dışından gelenler 14 gün kuralına uyarak kendilerini izole etmeleri ve başkalarıyla yakın temasta bulunmamaları gerekiyor. Yine sağlıklı ve dengeli beslenme, bol sıvı tüketme ile düzenli uyku da Coronavirus salgınına karşı alınabilecek tedbirler arasında bulunuyor. Bu hastalık herkesi etkiliyor ancak yaşlı kişiler ile şeker, kalp, tansiyon, böbrek ve solunum yolu hastaları için ölümcül olabiliyor. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı ve ateşi olan kişilerin mümkün olduğunca sokağa çıkmaması ve sağlık kurumuna başvurması çok önemli. Halkımızın da, gereken hassasiyeti gösterip alınması gereken tedbirler konusunda hassas davranmalarını önemle hatırlatıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler