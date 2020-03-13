Karaman Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor Karaman Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Coronavirüs sebebiyle şehir genelinde mücadele ve önlem çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Tüm dünyaya yayılan virüse karşı tüm ülkelerde tedbirler alınmaya devam ederken Karaman Belediyesi de önlemlerini yoğunlaştırdı. Karaman Belediyesi toplu taşımalar başta olmak üzere belediye hizmet binası, otogar, tren garı, belediye şantiyeleri, itfaiye, umuma açık alanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte ve temizlik çalışmasına devam ediyor.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Coronavirüs salgınıyla ilgili tedbir ve önleyici eylem planını uyguladıklarını söyleyerek, bireylerin kişisel temizliğine daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşlardan kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini, resmi kurumların açıklamalarına önemle itibar etmeleri gerektiğini isteyen Başkan Kalaycı: "Belediye olarak sahadayız, vatandaşlarımız rahat olsunlar. Mücadele ve tedbir çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kaynak: Bültenler