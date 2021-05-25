Karaman Belediye ekipleri şehrin dört bir tarafında

Karaman Belediyesi, 2021 çalışma programı kapsamında şehrin farklı bölgelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve kenti güzelleştirmek adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İhtiyaç durumuna göre şehrin dört bir tarafında yol, asfalt, kaldırım ve park çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri; cadde, sokak, kavşak ve orta refüjlerde yaptığı aydınlatma ve peyzaj düzenlemeleriyle de kent estetiğine yeni bir görünüm kazandırıyor.

Çalışmalar kapsamında; Şeyh Şamil Mahallesi'nde asfalt ve 100. Yıl Bulvarı'nda yeşil bant çalışması, Kale etrafında sıcak asfalt ve Güdümen yolunda da soğuk asfalt serimi yapılıyor. Atatürk Bulvarı'nda başlatılan orta refüj ve aydınlatma çalışması ile Karaman'ın en hareketli bölgelerinden birisi olan Semerciler Sokağı'nda renkli parke uygulaması devam ediyor.

Kaynak: Bültenler