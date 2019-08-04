KARAMAN ASTIM VE BRONŞİTE ŞİFA DAĞITAN MAĞARA

KARAMAN'da 1356 metre uzunluğundaki İncesu Mağarası, astım, bronşit ve kalp yetmezliği hastalığına şifalı olduğu biliniyor. İçindeki sarkıt, dikit ve traverten havuzlarla görenleri hayran bırakan mağara, turizminin yeni kapısı olması bekleniyor.

Karaman kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Mağarası, 2013 yılında turizme açıldı. Kayalara oyulan tahıl ambarlarıyla bilinen Taşkale köyünde yer alan mağara, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde de yer aldığı gibi astım, bronşit ve kalp yetmezliği hastalığına şifalı olarak biliniyor.

Mağaraya her geçen gün ilginin artığını belirten Taşkale köyü muhtarı Hasan Karaca, şunları söyledi

Mağaramız, Karaman'a 56 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın eteğinde 1356 metre uzunluğa sahiptir. Mağara'nın 1050 metrelik bölümü yürüyüş yoludur. Sarkık, dikit ve travertenlerden oluşan mağaramız; astım, bronşit gibi hastalıkları iyi gelen bir mağaradır. Yaz, kış sıcaklık 15 derecedir, nem oranı 74'dür. Giriş derinliği 7 metre, zaman zaman 21 metreye kadar ulaşan yerleri vardır.

Mağarada daha önce peynir muhafaza edildiğini belirten Karaca, Atalarımız bu mağarayı obruk olarak kullanıp, yaptıkları peynirleri muhafaza ederlermiş. Şimdi ise teknolojinin gelişmesi nedeniyle soğuk hafa depolarında muhafaza ediliyor. dedi.

Ziyaretçilere mağarayı kirletmemeleri konusunda uyarıda bulunan Karaca, Maalesef bazı ziyaretçilerimiz mağarayı kirletiyor. Mağarada sigara içip, kuruyemiş yiyor. Duvarlarına yazılar yazıyor. Bazıları sarkık ve dikitleri kırıp, yanında götürüyor. diye konuştu.

Kaynak: DHA