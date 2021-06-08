Karaman'a gelen Kamyon Tiyatrosu, çocukları "Turta girmemiş orman" oyunuyla eğlendirdi
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Karaman'a gelen Kamyon Tiyatrosu, çocukları "Turta girmemiş orman" oyunuyla eğlendirdi

Karaman'a gelen Kamyon Tiyatrosu, çocukları 'Turta girmemiş orman' oyunuyla eğlendirdi
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla kente gelen Kamyon Tiyatrosu, "Turta girmemiş orman" oyununu sahneledi.

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla kente gelen Kamyon Tiyatrosu, "Turta girmemiş orman" oyununu sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, Piri Reis Kültür Merkezi önündeki boş alanda çocuklarla buluştu.

Burada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtulan çocuklar, Dila Er ile Gözde Kısa'nın yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyunu ilgiyle izledi.

Çocukların eğlenceli vakit geçirdiği görüldü.

Tiyatro oyununu, Karaman Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş ve vatandaşlar da seyretti.

Karaman'a gelen Kamyon Tiyatrosu, çocukları 'Turta girmemiş orman' oyunuyla eğlendirdi
Karaman'a gelen Kamyon Tiyatrosu, çocukları 'Turta girmemiş orman' oyunuyla eğlendirdi
Karaman'a gelen Kamyon Tiyatrosu, çocukları 'Turta girmemiş orman' oyunuyla eğlendirdi
Karaman'a gelen Kamyon Tiyatrosu, çocukları 'Turta girmemiş orman' oyunuyla eğlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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