Karalar: "Ceyhan, 10 yılda görmediğiniz hizmeti 4 senede görecek"

16.10.2019 15:07

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayırsever iş adamı Ali Avcı'nın, annesi adına yaptırdığı toplum merkezinin açılışında, insanların parasını ve gücünü doğru yerlere kullanmasının, paylaşabilmesinin önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, Ceyhan'ın 10 yılda görmediği hizmeti 4 yılda alacağını da müjdeledi.



Başkan Karalar, Hayırsever iş adamı Ali Avcı'nın, annesi merhum Funda Avcı adına yaptırdığı Toplum Merkezi'nin Ceyhan Belediyesi'ne devri nedeniyle gerçekleştirilen açılış töreninde, özellikle dar gelirli ailelerinin kullanabilmesi için yapılan, 400 kişi kapasiteli, düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi toplantılara ücretsiz ev sahipliği yapacak tesisin Ceyhan'a kazandırılmasından ötürü büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Mevki, makam ve sermaye sahibi insanların, güçlerini içlerinden çıktıkları toplum yararına kullanmalarının en önemli insanlık ve adamlık olduğunu ifade eden Karalar, "Biz millet olarak gönlü zengin ama parada az zenginiz. İş adamı olan, bir şeye sahip olan insanlar, atalarından, babalarından çalışma azmini, dürüstlüğü, paylaşmayı huy olarak aldılar ama ne yazık ki çoğumuz bir sermaye almadık. Çoğumuz tırnağımızla kazıyarak, mücadelemizle, gayretimizle bir yerlere geldik. ya mevki sahibi olduk, ya müessese sahibi olduk, ya da sermaye sahibi olduk. Bunlar olabilir ama bunun da ötesinde, eğer siz bir yerden yetişmişseniz, sahip olduğunuz serveti, gücü dönüp büyüdüğünüz, birlikte yaşadığınız insanları unutmayarak onlarla paylaşıyorsanız, bu son derece önemlidir. Esasında insanlık da budur, adamlık da budur. Funda Avcı Toplum Merkezi'ni yapan ve Ceyhan Belediyesi'ne devreden Ali Avcı'ya teşekkürlerimi, takdirlerimi iletmek istiyorum. ve biliyorum ki kendisi bununla sınırlı kalmayacak ve daha başka hizmetler de yapacak. Zaten benim kulağıma da söyledi, 'Bir kreş borcum var, onu da halledeceğim dedi' Mehmet Ali Bilici'nin, Ali Avcı'nın kreşlerini yakın zamanda Adana'da açarız. Şimdiden kendilerine teşekkür ederim" dedi.



Kanserojen olan asbestli boruları değiştiriyoruz



Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ceyhan'a ve farklı ilçelere yaptığı bazı hizmetlerle ilgili de bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, "Bakın 5 ayda ASKİ'yi, ayda 20 milyon lira açık veren durumdan, 15-20 milyon lira fazla veren bir kurum haline getirdik. Bunun sayesinde Ceyhan'da başlayan ve duran, toplamda yaklaşık 267 km'lik su isale hattına başladık. 67 km'lik su isale hattının 58 km'sini bitirdik. Tamamı kanserojen asbestli boruydu bunların. Şimdi evlere kadar bütün şebekeyi değiştireceğiz, yenileyeceğiz ve inşallah Yedigöze'den Ceyhan'a sağlıklı su getireceğiz. Bunu bu dönemde bitireceğiz. 67 km'lik asbestli su isale hattını JICA kredisiyle başlatmışlardı bir önceki dönemde. Ama evlere kadar olan isale hattını, şebekeyi değiştirmeyi kendi imkanlarımızla, yaklaşık 25 milyon liraya ihale ettik. Kendimiz çözeceğiz. Sizin yıllardır yapılmayan Çamlıyolunuz vardı. Parke yolun taşlarını söktük, yarısını yaptık. Diğer yarısını da çok kısa sürede bitireceğiz. Köylerin yolunu yapmaya devam ediyoruz. Bütün köylerin yolunu seneye yapacağız. Şu anda 10 ilçede arıtma işini yapıyoruz. Adana'nın 10 ilçesinde arıtma yok. Adana'nın üçte birine sağlıklı su verilemiyor. Denize açılan ikinci ilçemiz, Yumurtalık ve Ceyhan'da arıtma yok, su yok. Ama biz Yedigöze'yi bitirerek, Ceyhan'ın, Yumurtalık'ın, İmamoğlu'nun ve Kozan'ın merkezine ve 164 köye su götürme işini 1 buçuk milyar liraya değil, 300 milyon liraya yapacağız" diye konuştu.



Belediye Başkanı'nın sadece kendini seçenlere iş veren, kendini seçenlere makam veren bir konumda olmaması gerektiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:



"Elbette bir belediye başkanı sorumlu olduğu insanları değerlendirme konusunda duyarlı davranacak. Ona bir itirazım yok ama biz artık Adana'nın tamamına hizmet etmek zorundayız. Paramızı da, vaktimizi de iyi kullanacağız, iyi kadro kuracağız. Diliyorum ki siz 10 senede görmediğiniz hizmeti, 4 senede göreceksiniz." - ADANA

Kaynak: İHA