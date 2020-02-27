Karaköprü Belediyespor yönetiminden Baydilli'ye ziyaret

27.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:37

TFF 3. Ligde mücadele eden Karaköprü Belediyespor'un yeni yönetim kurulu üyeleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ziyaret etti.



Şanlıurfa'yı profesyonel liglerde temsil eden Karaköprü Belediyespor'un geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kongrede Kulüp Başkanı seçilen Ahmet Kenan Kayral ve yeni yönetim kurulu üyeleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti. Baydilli Karaköprü Belediyespor yönetimiyle istişarelerde bulunurken Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral takımın durumu hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediyespor yönetiminin yaptığı ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Bir şehrin tanıtımında sporun çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Metin Baydilli, "Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Bugün bizleri ziyaret ederek gururlandırdılar. İstişarelerde bulunduk. Biz Karaköprü Belediyespor olarak her zaman onların yanında yer alacağız. Spor bir şehrin en önemli tanıtım ayağıdır. İnşallah Karaköprü Belediyespor'umuz, Şanlıurfa'mızı ve ilçemizi başarıyla tanıtacağına inanıyorum. Karaköprü Belediyespor yönetimine yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkür ederim" ifadelerini kulandı.



Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ise, yönetim kurulu olarak Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ziyaret ettiklerini, hep birlikte çalışarak Karaköprü Belediyespor'u hak ettiği yere getireceklerini söyledi. Ziyaret sonrası Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü Belediyespor yönetimiyle hatıra fotoğrafı çekti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA