Karakomik Filmler'in devamını çekmek için anlaşma yapan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karakomik Filmler'in devamını çekmek için anlaşma yapan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak

Hürriyet / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Erşan Kuneri dizisinin çekimleri devam eden Cem Yılmaz, Karakomik Filmler'in devamını çekmek için bir dijital platformla anlaştı. Yılmaz, çekeceği filmlerden toplam 7,5 milyon TL kazanacak.

Erşan Kuneri karakterini diziye çeviren ve şimdilerde onun çekimlerini yapan Cem Yılmaz, yeni bir projeye imza attı. Ünlü komedyen Karakomik Filmleri'in devamını çekmek için bir dijital platformla anlaştı.

7,5 MİLYON TL'YE İMZA ATTI

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, üç ayrı film çekecek olan komedyen, filmler için 7,5 milyon TL alacak. Şimdilerde dizi çekimleri devam eden Cem Yılmaz, yeni projelerine gelecek sene başlayacak.

Karakomik Filmler'in devamını çekmek için anlaşma yapan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak

Cem Yılmaz, 2019-2020 yıllarından 4 ayrı film yapmış ancak vizyona giren filmlerinde istediği başarıya ulaşamadığı için bir dijital platforma satmıştı.

Karakomik Filmler'in devamını çekmek için anlaşma yapan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak

Kaynak: Hürriyet / Ecem Altan

Haber Yorumları (1)
BABİLYA : Yangından zarar gören insanlara ve hayvanlara yardım ettinmi ?Paradan önemli şeyler de var o da Vatan.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Haydar Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Burak Elmas Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karakomik Filmler'in devamını çekmek için anlaşma yapan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:17:30. #1.16#

title