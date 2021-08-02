Karakomik Filmler'in devamını çekmek için anlaşma yapan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak

Erşan Kuneri dizisinin çekimleri devam eden Cem Yılmaz, Karakomik Filmler'in devamını çekmek için bir dijital platformla anlaştı. Yılmaz, çekeceği filmlerden toplam 7,5 milyon TL kazanacak.

Erşan Kuneri karakterini diziye çeviren ve şimdilerde onun çekimlerini yapan Cem Yılmaz, yeni bir projeye imza attı. Ünlü komedyen Karakomik Filmleri'in devamını çekmek için bir dijital platformla anlaştı.

7,5 MİLYON TL'YE İMZA ATTI

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, üç ayrı film çekecek olan komedyen, filmler için 7,5 milyon TL alacak. Şimdilerde dizi çekimleri devam eden Cem Yılmaz, yeni projelerine gelecek sene başlayacak.

Cem Yılmaz, 2019-2020 yıllarından 4 ayrı film yapmış ancak vizyona giren filmlerinde istediği başarıya ulaşamadığı için bir dijital platforma satmıştı.

Kaynak: Hürriyet / Ecem Altan