Karakomik filmler 2 Arada - Kaçamak filmi oyuncuları kim? 2 Arada - Kaçamak filmi konusu, oyuncuları ve 2 Arada - Kaçamak özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan 2 Arada - Kaçamak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2 Arada - Kaçamak filmini izleyecek olanların merak ettiği 2 Arada - Kaçamak konusu nedir, 2 Arada - Kaçamak oyuncuları kimler ve 2 Arada - Kaçamak özeti gibi konuları inceliyoruz.

"2 Arada" ile karanlık tarafıyla yüzlesen bir karakterin zihninin çevresine süreci bize izletilirken, ikincil filmi "Kaçamak' ile de bir hafta sonu kaçamak yapmak isteyen bir arkadaş grubunun uzaylılarla imtihanı ele alınıyor.

Arabalı vapur çalışanı Metin ( ya da mürettebatlın deyişiyle "Ayzek") dişlerini yaptırmak için para biriktiren orta yaşlı, kendi halinde bir adam. Geminin firma değiştirmesiyle ekibi bir telaş almışken Metin'in parasının bir gün gemide yapılan film çekimleri esnasında kaybolmasıyla olaylar.