Karakoçan'da 1000 dekar ormanlık alan zarar gördü
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Karakoçan'da 1000 dekar ormanlık alan zarar gördü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında 1000 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

09.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:47

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında 1000 dekar ormanlık alanda zarar oluştu. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Yoğunağaç ve Balcalı köyleri mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karakoçan Kaymakamlığı, Karakoçan Belediyesine ait itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

1000 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bölgenin dağlık ve engebeli olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin ve Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba da bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını inceledi, son durumla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Akbaba, AA muhabirine, çok sayıda ekip ve iş makineleri ile yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Yangının yerleşim alanlarına sıçrama riskine karşı gerekli tüm önlemleri almaya çalıştıklarını ifade eden Akbaba, şöyle konuştu:

"Maalesef ilçemizde üzücü bir orman yangın çıktı. Yangının bir an önce söndürülmesi için tüm ekipler yoğun emek sarf ediyor. Şu ana kadar 1000 dekar ormanlık alanda zarar söz konusu. Ekiplerimiz inşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alacaklar. Temennimiz bu tür orman yangınlarının bir daha olmaması. Tüm halkımızın orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmalarını temenni ediyoruz."

Karakoçan'da 1000 dekar ormanlık alan zarar gördü

Kaynak: AA

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