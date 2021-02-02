Karakeçili'de gençlik merkezinin temeli atıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde gençlik merkezinin temeli atıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde belediyenin tahsis ettiği arsaya yapılacak gençlik merkezinin temel atma programında, İlçe Müftüsü Harun Küçük Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir, programda yaptığı konuşmada, ilçeye sosyal tesis yapılmasının gençler açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Aydemir, "Gençliğimizi bilgisayar ve telefon başından uzaklaştırarak spor ile farklı sosyal aktivitelere katılımının sağlanması için bu gibi sosyal tesislere ihtiyaç var. Belediye olarak ilçemize yapılan bütün yatırımlara her konuda destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan geçleri spora yönlendirmek için spor tesislerinin önemi büyüktür. Gençlik merkezinin yapılması ile ilçemizde bu eksiklik giderilmiş olacak." diye konuştu.

Programa, Kaymakam Ahmet Nuri Demir ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan