Karakeçili'de gençlik merkezinin temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karakeçili'de gençlik merkezinin temeli atıldı

02.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:13
Karakeçili'de gençlik merkezinin temeli atıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde gençlik merkezinin temeli atıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde gençlik merkezinin temeli atıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde belediyenin tahsis ettiği arsaya yapılacak gençlik merkezinin temel atma programında, İlçe Müftüsü Harun Küçük Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir, programda yaptığı konuşmada, ilçeye sosyal tesis yapılmasının gençler açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Aydemir, "Gençliğimizi bilgisayar ve telefon başından uzaklaştırarak spor ile farklı sosyal aktivitelere katılımının sağlanması için bu gibi sosyal tesislere ihtiyaç var. Belediye olarak ilçemize yapılan bütün yatırımlara her konuda destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan geçleri spora yönlendirmek için spor tesislerinin önemi büyüktür. Gençlik merkezinin yapılması ile ilçemizde bu eksiklik giderilmiş olacak." diye konuştu.

Programa, Kaymakam Ahmet Nuri Demir ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Didem Kınalı Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karakeçili'de gençlik merkezinin temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 15:16:29. #1.14#
title