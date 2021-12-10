Karakeçili'de futbolculara ilk yardım ve teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

KARAKEÇİLİ, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye futbol takımı sporcularına ilk yardım ve teknoloji bağımlılığından kurtulma eğitimi verildi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen programda, Karakeçili İlçe Hastanesinde görevli hemşire Mürüvvet Öcal sporculara çeşitli bilgiler verildi.

Öcal, boğaza cisim kaçmasında yapılması gerekenler, kanamalı yaralanmada alınması gereken tedbirler, bandaj kullanımı, ısı dengesi bozuklukları, yanıklar ve donmalarda yapılacak müdahaleler, bayılma, havale, sara krizi ve kan şekeri düşüklüğü gibi kısa süreli bilinç kaybında yapılacak tedbirler, karbonmonoksit ve tarım ilaçlarından meydana gelen zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, arı, akrep ve yılan sokmalarında yapılacak ilk müdahaleler, vücuda cisim batması, göze kulağa cisim kaçmasında neler yapılacağı, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk aşamada neler yapılması gerektiği, kalp krizlerinde temel yaşam desteği, solunum yolunun açılması, kalp masajı ve suni solunum konularını anlattı.

Teknoloji bağımlılığıyla ruhsal ve bedensel sorun belirtilerinin ortaya çıktığını aktaran Öcal, bundan kurtulmak için kişinin iradesini ortaya koyarak, spor gibi değişik aktivitelerle bundan uzaklaşabileceğini kaydetti.

AA / Eyüp Avan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet