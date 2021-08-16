KARAİSMAİLOĞLU 62 KAYBIMIZ VAR, BU SAYININ ARTMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
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KARAİSMAİLOĞLU 62 KAYBIMIZ VAR, BU SAYININ ARTMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel afetinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerine devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel afetinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerine devam ediyor. Sel bölgesinde devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalar devam ediyor. Sinop özelinde özellikle Ayancık ve Türkeli'nde selden etkilenen bölgelerde afetin izlerini yavaş yavaş ortadan kaldırıyoruz. Dünden daha iyiyiz, yarın daha iyi olacağız. Bugün için Türkeli-Ayancık yolu trafiğe açılmıştır. Her ihtimale karşı arabalı vapur seferlerine de başladık. Yine helikopterler de vatandaşlarımızın istedikleri anda transferlerini gerçekleştiriyoruz. Şehir merkezlerine kısa zamanda hem elektriği hem suyu bağladık. Buraya çalışmaya gelen herkese teşekkür ediyoruz. dedi.

Kısa sürede afetin izlerinin ortadan kaldırılacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Ulaşımla ilgili Türkeli'nde hiçbir sıkıntı yok, tüm yolları açtık. Ayancık'ta ise birkaç köy yolu dışında tamamının ulaşımını verdik. Yine elektrik bakımından da Ayancık'ın tamamına yakınına elektrik verdik. Tüm erzak yardımlarımızı helikopterlerle yapıyoruz. Maalesef 62 kaybımız var, bunun 9'u Sinop'ta, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu sayının artmamasını temenni ediyoruz. Tüm ekiplerimiz yoğun bir seferberlik halinde çalışıyorlarö dedi.

KARAİSMAİLOĞLU 62 KAYBIMIZ VAR, BU SAYININ ARTMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
KARAİSMAİLOĞLU 62 KAYBIMIZ VAR, BU SAYININ ARTMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
KARAİSMAİLOĞLU 62 KAYBIMIZ VAR, BU SAYININ ARTMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
KARAİSMAİLOĞLU 62 KAYBIMIZ VAR, BU SAYININ ARTMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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