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Karaisalı Murtçular Mehter takımı kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Karaisalı Murtçular Mehter takımı kuruldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden oluşan Karaisalı Murtçular Mehter takımı çalışmalarına başladı.

KARAİSALI, ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden oluşan Karaisalı Murtçular Mehter takımı çalışmalarına başladı.

Karaisalı Kaymakamlığı, Karaisalı Belediyesi ve Karaisalı Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden kurulan Karaisalı Murtçular Mehter takımının ilk çalışmasını Kaymakam Mert Kumcu da izledi.

Kaymakam Kumcu, kaymakamlık bünyesinde kurulan Karaisalı Murtçular Mehter Takımının çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ADANA

Karaisalı Murtçular Mehter takımı kuruldu

Karaisalı Murtçular Mehter takımı kuruldu

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