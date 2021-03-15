Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kaç yaşında, nereli? Karahan Çantay Sibel Can!

1995 yılında keşfedilen ve döneminin en ünlü modellerin biri olan görenler şaşırıyor. Karahan Çantay kimdir? Karahan Çağatay kimdir? Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kaç yaşında, nereli? Karahan Çantay ne yapıyor? Karahan Çantay Sibel Can! merak ediliyor.

Günümüzde New York'ta yaşamına devam eden Karahan Çantay uzun bir süre piyasada görünmüyordu. Peki, Karahan Çantay kimdir? Karahan Çağatay kimdir? Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kaç yaşında, nereli? Karahan Çantay ne yapıyor? Karahan Çantay Sibel Can!merak ediliyor.

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 tarihinde Ankara'da doğdu, Balıkesir'de büyüdü. İlk, orta ve liseyi Balıkesir'de tamamladı. Üniversite sınavlarında da, en büyük ideali olan ODTÜ'ye dereceyle girdi. 1990 yılında ODTÜ Matematik Bölümü'nü kazandı. Son sınıfa kadar okudu. Mankenliğe başlayınca okulu bıraktı. 2000 yılında okuldan atıldı.

1995 yılında "Mr Turkey" model yarışmasının birincisi oldu. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü oldu.

KARAHAN ÇANTAY ÖLDÜ MÜ?

Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve uzun süre önce Tayland'a yerleşen Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti. 90'lı yılların en ünlü erkek modeli olan Çantay'ın naaşıTürkiye'ye getirildi.

Çantay, ölümünden uzun süre önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmiş ve Tayland'da matematik öğretmenliği yapmaya başlamıştı.

KARAHAN ÇANTAY NE YAPIYOR?

Yapımcı Erol Köse de, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda 1995'te katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili açıklamada bulundu. Köse paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karahan Çantay, Tayland'da motorla trafik kazasında vefat etti. Orada matematik öğretmeniymiş, cenazesi 2 gündür alınamamış oradan" ifadelerini kullandı.

Mankenlik, fotomodellik derken, dizilerde de rol aldı. 1999 yılında 'uyuşturucu bulundurmak ve nakletmek' suçundan hakkında dava açıldı.

Sibel Can'la arasında Londra'da aşk dedikoduları çıktı. Sonra da ortadan kayboldu.

Harika Avcı, Sibel Can ve Zeynep Uludağ gibi isimlerle televizyon dizilerinde başrolü paylaştı. Oynadığı dizi ve filmler Zehirli Sarmaşık, Sibel, Gizli Aşk, Böyle mi Olacaktı, Kumkapı Olayı-Üzgünüm, Altın Vuruş. Bunların haricinde Zeki Müren anısına tiyatro gösterisi ve Hande Ataizi ile birlikte Zorro'nun Aşkı'nda oynadı.

2000 yılının Mart ayında Bülent Ersoy'un "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" adlı şarkının klibinde oynadı.

Bildiği Japoncayı unutmamak için Japonca kitaplar okumakta. ABD. New York'ta yaşayan Karahan Çantay, New York Havaalanı'nda taksicilik yapıyordu.

Filmleri :

1995 - Gizli Aşk

1997 - Böyle mi Olacaktı

1997 - Altın Vuruş

1998 - Sibel

2000 - Kumkapı Olayı-Üzgünüm

2000 - Zehirli Çiçek