Karahan Çantay Kimdir?

Taylan'da geçirdiği trafik kazasıyla gündeme gelen Karahan Çantay, kaza sonrası hayatını kaybetti. 6 Mart'ta geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını kaybeden Çantay 14 Mart'ta toprağa verildi. Haberi duyanlar Karahan Çantay hakkında araştırmalara başladı. Çantay'ın yaşadığı kaza ve hayatı hakkında bilgelere haberimizden ulaşabilirsiniz. Karahan Çantay Kimdir? İşte Karahan Çantay'ın hayatı ve ölüm sebebine dair bilgiler!

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Tayland'da 6 Mart günü (2021) geçirdiği motosiklet kazasıyla gündeme gelen Karahan Çantay, arkadaşı Tuğrul Odabaş'ın söylediğine göre yakın zamanda Türkiye'ye dönmeyi düşünüyordu. Fakat Çantay, kaza sonucu 47 yaşında hayatını kaybetti.

Karahan Çantay'ın Hayatı

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş, Türk model, oyuncu ve öğretmendir.

Karahan Çantay'ın ailesi Balıkesir'in köklü ailelerindendir. Dedesinin babası Hasan Basri Çantay, TBMM 1. Dönem Balıkesir Milletvekili, Öğretmen, Gazeteci, politikacı, fikir ve din adamı, Kur'an Müfessiri idi. Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında yazılarıyla milli mücadeleye destek Veren, İlk TBMM'de Karesi Milletvekili olarak yer alan Hasan Basri Bey, aynı zamanda İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy'un da yakın arkadaşı idi

ODTÜ Matematik bölümünde okurken 1995 yılında Mr. Turkey birincisi olmuştur. Aynı gün tacı Sibel Can tarafından takılmıştır ve aynı yıl kendisinin "Dedikodu" adlı şarkısının klibinde oynamıştır. Yine aynı yıl Harika Avcı ile Gizli Aşk adlı dizide oynamıştır.1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur.

Yine 1996'da Cahide Sonku anısına yapılan tiyatro oyunu "Cahide"de Nurseli İdiz'le oynamıştır. Aynı yıl Show Tv'de Ece Uslu ile "Sabah Show"unu sunmuştur. Şubat 1997'de Demet Akalın'ın "Asla Affedilmez" adlı şarkısının klibinde oynamıştır. Mayıs 1997'de Zeki Müren anısına Bir Demet Yasemen adlı müzikalde oynadı. Mart 1998'de Sibel Can ile Sibel adlı dizide başrolü paylaştı. Yine 1998'de Aşk ve Barış adlı Tv filminde başrol oynadı. Büyük bir üne kavuştuktan, birçok klip, dizi ve tiyatro oyununda oynadıktan birkaç yıl sonra sektürde yaşadığı ve özel hayatında ki sıkıntılardan ötürü 2000 yılından sonra Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başlamıştır. 2014 yılında Türkiye'ye dönerek ODTÜ'deki eğitimini tamamlamıştır. 2017'de Tayland'a yerleşerek burada matematik öğretmenliği yapmaya başlamıştır.