Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Kar yağışı sonrası Çubuk Karagöl'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışı sonrası Çubuk Karagöl'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü. Beyaz kış manzaralarına ev sahipliği yapan Karagöl, şehrin stresinden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

" Ankara'nın nadir ormanlık alanlarından birisi"

Uzun zamandır Karagöl'ü kar altındayken ziyaret etmediğini belirten Ömer Güler, "Karagöl kar yağışı altındayken aynı bir masal diyarı gibi, çok güzel. Ankara'nın nadir ormanlık alanlarından birisi. Bugün bir yol gezisi için dışarı çıktık. Yol üstündeyken de buraya da uğradık. Hava soğuk. Biraz yürüdükten sonra geri döneceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ankara, kar, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title