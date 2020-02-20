Karadenizli balıkçılar Gürcistan sularında hamsi avında

20.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:04

Karadeniz'de balıkçılar, hamsinin göçünü erken tamamlaması üzerine balık avı için rotalarını Gürcistan ve Abhazya sularına çevirdi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsinin erken göç ettiğini söyledi.

Bu dönemde 5-6 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığının 8 derece civarında olduğunu belirten Malkoç, "Hamsi göçünü erken tamamladı. Olan balıklar da boy yasağına takılıyor. Bu nedenle 50'den fazla gırgır teknesi Gürcistan ve Abhazya bölgesinde avlanıyor. Şu an piyasadaki balık bu bölgeden geliyor." diye konuştu.

Bazı balıkçıların Yakakent ve Samsun açıklarında çaça avladığına işaret eden Malkoç, çaçanın balık çiftliklerinde yem olarak, balık unu ve yağı yapımında, ayrıca ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını anlattı.

Malkoç, çaça avı dışında trol tekneleriyle mezgit ve barbun da avladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA