Karadenizli balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karadenizli balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Trabzon'un Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı esnafı, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Balıkçılardan Hami Çolak, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğraflarına oy kullandı.

Mahmut Çakır da spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal" fotoğraflarını beğendi.

Can Yazıcı, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Yazıcı, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Emeği geçenleri kutluyorum. Güzel bir yarışma olmuş. Beni en çok etkileyen fotoğraf, Siirt'te kendi imkanlarıyla voleybol sahası fotoğrafı oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan