Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)
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Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)

Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)
Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ - Haberler | Güncel

BAYBURT'TA DA KAR ETKİSİDoğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin ardından Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

BAYBURT'TA DA KAR ETKİSİ

Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin ardından Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Yaylada bulunan vatandaşlar, ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışı etkili olan yayla yolunda bazı araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,


Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)
Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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