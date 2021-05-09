Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)

BAYBURT'TA DA KAR ETKİSİDoğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin ardından Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü.