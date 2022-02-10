Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde Melenağzı Köprüsü mevkisinde oluşan çatlak ve heyelan nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde Melenağzı Köprüsü mevkisinde oluşan çatlak ve heyelan nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Akçakoca ilçesi Sakarya istikameti Melenağzı Köprüsü mevkisinde devlet kara yolunda meydana gelen çatlak ve heyelandan dolayı Akçakoca-Sakarya istikametine ağır taşıtların geçişine izin verilmemektedir. Ağır taşıt trafiği, Akçakoca-Düzce istikametinden sağlanmaktadır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup Karayolu ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştır."
Sahil yolunda Sakarya'dan Akçakoca yönüne de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.
AA / Ömer Ürer - Güncel