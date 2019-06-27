Karadeniz'in 'labirent üst geçitleri' şaşırtıyor

Kaynak: DHA

KARADENİZ Bölgesi'nde zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, ortaya ilginç yapılar çıkarıyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen üst geçitler, labirenti andıran görüntüleri ile ilgi çekiyor.Karadeniz'deki ilginç mimari yapılar, görenleri şaşırtıyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, kimi zaman ortaya sıra dışı yapılar çıkarıyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli sahilinde, 3 katlı yürüyüş yolu bulunan, 400 metrelik üst geçit, katlı binaya benzetiliyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki üst geçide 3 katlı rampa yürüyüş yolu ile çıkılıyor. Rampayı çıkanlar, üst geçitten geçerek, 3 katlı yürüyüş yolu ile karşıya ulaşabiliyor.RİZE'DEKİ 330 METRE UZUNLUĞUNDARize kent merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerine merdivensiz ve hafif rampa şeklinde inşa edilen yaya üst geçidi, ek yol ile Atatürk Caddesi üzerinden sahil şeridine bağlandı. Cumhuriyet Caddesi ile Karadeniz Sahil Yolu'nun 4 şeridinin altından geçtiği, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne de bir yol ile bağlanan, yaklaşık 330 metrelik üst geçide, karmaşık yapısı nedeniyle 'labirent' deniliyor.Rize'de eklemelerle uzatılan yaya üst geçidinde, 26 Mayıs 2009'da, İsmail Güngör adlı sürücü, minibüsü ile yolun karşı tarafına geçmişti. Aracında, geçitte meydana gelen sürtünmeden dolayı 2 bin liralık hasar oluşan Güngör'e, trafik ekipleri ise 189 liralık para cezası uygulamış, bu olaydan sonra yaya üst geçidinin araç girişlerinin engellenmesi için demir levhalar konularak, önlem alınmıştı.KOT FARKI 70 METREArtvin'in Kemalpaşa ilçesinde inşa edilen yaya üst geçidinin ise bir ucundan diğer ucuna ulaşmak için 200'e yakın basamak çıkmak ve 300 metreye yakın yolu yürümek gerekiyor. İlginç yaya geçidinin sahile yakın bölümündeki ucu ile köy yoluna bağlanan diğer ucu arasında yaklaşık 70 metre kot farkı bulunuyor. Karadenizliler, ilginç mimarileri ile dikkat çeken üst geçitlerin demir yığını görüntüleri ile kirlilik oluşturduğunu savunuyor.'DEMİR YIĞINI'Üst geçitlerin demir yığını gibi inşa edildiğini dile getiren Ayşen Güneş, "Sahil yollarına yapılan bu yapılar hiç hoş görünmüyor. Saatlerce yürüdük, sahile güvenli geçişi bulabilmek için. Tek alternatif bu demir yığını üst geçit. Buraya bunun yerine daha kullanışlı bir düzenleme gelirse çok daha iyi olur. Bu demir yığınları oldukça çirkin görünüyor. Yürüyüşü daha kolay kılabilmek adına 3 kat yapılmış. Engelliler, yaşlılar, çocuklar için önemli ama bu kadar da abartmaya gerek yok. Bunun hiçbir açıklaması yok" dedi.'LABİRENTE BENZİYOR'Çok katlı yaya üst geçidinin görüntü kirliliği oluşturduğunu savunan Hatice Oflu da "Alt geçitlere nazaran üst geçitleri daha güvenli buluyorum ama demir yığını görünüşü ürkütüyor. Biraz doğa ile bütünlük içinde olsa çok daha güzel olur. Labirente benziyor. Gerekli mi o kadar dönmek, onu anlamadım ama vardır bir sebebi" diye konuştu.Nevin Kaba ise "Buraya ilk üst geçit yapılırken heyecanlandık sonra üst geçidi bir yaptılar, gördüğümde şok geçirmiştim. Anlam veremedim. Demir yığınını buraya koymuşlar. Yazık günah. Önümüzü tamamen kesti. Yüzyıllar önce adamlar bir köprü yapmış, bakmaya doyamazsın. Doğaya hiçbir aykırılığı var mı? Yok. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Burası bir sahil kenti. Sahil boyunca birçok ilde bunun gibi örneklere rastlamak mümkün" dedi.'BAŞKA YERDE ÖRNEKLERİ YOK'Yöre sakinlerinin üst geçitten geçmeye üşendiği için yoldan geçmeye çalıştığını ve bunun da kazalara yol açtığını anlatan Sercan Guduban, "Burada çok tanıdığımıza araba çarptı. Hayatlarını kaybettiler. Biz de buraya üst geçit yapılsın, diye çok uğraştık. Sonunda yaptılar yapmasına ama şimdi de vatandaş buradan geçmeye üşendiği için yine yoldan geçmeye çalışıyor. Yine kazalar oluyor burada. Kimseye bir faydası yok buranın. Bildiğin Çin işkencesi. Engelliler için katlı yapılmış ama adam buradan geçmeye üşeniyor, atlıyor yine yola. Bunun başka hiçbir yerde örneği yok" diye konuştu.Alperen Türkdönmez ise "Bunlara üst geçit demeye bin şahit ister. Bildiğin zor geçit burası. Engelliler için güya böyle yapılmış ama ben buradan daha önce hiçbir engellinin çıkabildiğini görmedim. Labirent gibi yer" dedi.- Trabzon