Karadeniz'in en uzun mağarasına ziyaretçi akını

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mağarası Sarıkaya ziyaretçi akınına uğruyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mağarası Sarıkaya ziyaretçi akınına uğruyor. Büyük ilgi çeken mağara, ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Şelaleleri, su tünelleri, sarkıt ve dikitleri ile Sarıkaya Mağarası büyük ilgi çekiyor. 717 metre uzunluğundaki alanı ziyaretçilerine açık olan Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan mağara, Türkiye'nin en büyük 10. mağarası olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda restorasyonunu yapılarak hizmete açılan Sarıkaya Mağarası'nı binlerce kişi ziyaret etti.

"Dünya'da eşi benzeri olmayan bir mağara"

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Düzce'ye gelen arkadaşlarını Yığılca'da bulunan Sarıkaya Mağarası'na getiren Harun Işık Ehliz, mağaranın dünyada eşi benzeri olmadığını belirtti. Ehliz, "Arkadaşlarım ile bugün Düzce'de bulunan Sarıkaya Mağarası'na geldik. İstanbul'dan, İzmir'den, Konya ve Mersin'den gelmişlerdi. Onlara Düzce'nin güzelliklerini tanıtıyorum. Özellikle Sarıkaya Mağarası çok güzel bir yer. Ben Mersinliyim. Orada Cennet ve Cehennem Mağaraları ile Aynalı göl mağaraları var. Buranın içerisini gezdiğimde derinlik ve yükseklik olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir mağara olarak gördüm. Bende bir doğaseverim. Bu sebeple görmek isteyenleri, doğaseverleri buraya bekliyorum. Harika bir güzelliğe sahip. İçerisine nehir akıyor. Yeşilin içerisinde böyle saklı bir mağaranın olması, gerçekten böyle gizemli bir şekilde kendisini korumuş. Bu sebeple bütün doğaseverleri bekliyorum" dedi.

"Gerçekten çok büyük ilgi var"

Sarıkaya Köyü Muhtarı Ercan Yalçın, ilginin çok olduğunu, vatandaşların yolun sıkıntısını çektikten sonra mağaraya girince bütün sıkıntıyı unuttuklarını belirtti. Yalçın, "Buraya şu anda ilgi çok. Gerçekten çok büyük bir ilgi var. Az önce Çorum'dan, Kırşehir'den gelenler oldu. İnanılmaz gelen giden var. Gelip yolun sıkıntısını çekiyorlar ama mağaraya girdiği zaman değiyor diyorlar. Arkadaşlar da geldi, inanılmaz bir yer dediler. Bu gelen kişilerin de her birinin 20 bin takipçisi var" diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mağarası olarak kayıtlara geçen Sarıkaya Mağarası'nın ziyarete açık olan galerisinin uzunluğu 717 metre. 2. galeri ile birlikte ise mağaranın toplam uzunluğu bin 812 metre. 120 metre genişliği, 80 metre boyu ve 40 metre tavan yüksekliği olan mağara yaz aylarının gelmesi ile birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Ayrıca mağaraya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıkent Şelalesi de ziyaretçilerin ilgisini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı