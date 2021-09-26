Yayla yolunda araçları kara saplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin - Haberler | Güncel

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Kavron Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü, bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Kavron Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü, bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da kar yağışıyla beyaza büründü. Aralıkla etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylaya çıkan bazı yollar kapandı, bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Sürücüler kara saplanan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makineleri ile kapanan yayla yolunu yeniden ulaşıma açtı.


Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı

Yayla yolunda araçları kara saplandı
Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin - Son Dakika Haberleri
Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi

Kar ve tipi beklenenden erken geldi! Ardahan'da ulaşım kilitlendi, araçlar devrildi

 Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü

Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü

 Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mehmet Nuri
Magazin Tarkan Oğuzhan Koç Recep Tayyip Erdoğan Yiğit Marcus Aral Mehmet Ali Erbil
Spor Mario Balotelli Muslera Mesut Özil
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Gazeteler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yayla yolunda araçları kara saplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 14:25:31. #1.12#