Karadeniz'de vakalar düşüşte
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Karadeniz'de vakalar düşüşte

Karadeniz'de vakalar düşüşte
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, Doğu ve Orta Karadeniz'deki 6 ilde, vaka sayılarındaki düşüş sürdü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, Doğu ve Orta Karadeniz'deki 6 ilde, vaka sayılarındaki düşüş sürdü. Haritada, geçen haftaya göre düşüş olmasına rağmen Gümüşhane, 98,80'lik oranla Türkiye'de vaka sayısı en yüksek 4'üncü il oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran haftasında, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını güncelledi. Haritada Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, Trabzon, Artvin ve Bayburt hariç, vaka sayılarında geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da düşüş görüldü. Bölgede aşılamadaki hızlı yükseliş ve beraberindeki tedbirlerle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Gümüşhane'de vakalarda düşüş eğilimi devam etti.

Güncel haritaya göre, Sinop'ta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 38,34'ten 32,80'e, Samsun'da 49,40'tan 46,40'a, Ordu'da 68,39'dan 59,76'ya, Giresun'da 57,74'ten 52,15'e, Rize'de 85,18'den 80,15'e, Gümüşhane'de 103,86'dan 98,80'e geriledi.3 İLDE ARTIŞ; GÜMÜŞHANE ZİRVEDE

Haritada, geçen haftaya oranla bölgede vaka sayısı artan iller ise Trabzon, Artvin ve Bayburt oldu. Son 1 haftada Bayburt'ta 40,89 olan vaka sayısı 58,60'a, Trabzon'da 51,38'den 65,65'e, Artvin'de ise 35,93'ten 44,84'e yükseldi. Geçen haftaya göre yüzde 4,87'lik düşüş görülmesine rağmen Gümüşhane, 98,80'lik oranla turuncu kategoride yer alıp, Türkiye'de vaka sayısı en yüksek 4'üncü il oldu.


Karadeniz'de vakalar düşüşte
Karadeniz'de vakalar düşüşte
Karadeniz'de vakalar düşüşte
Karadeniz'de vakalar düşüşte
Karadeniz'de vakalar düşüşte

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan

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