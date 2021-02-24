Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor
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Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor

24.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:22

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, özellikle 10 ildeki vaka artışları dikkat çekiyor. Uzmanlar Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Bolu, Sakarya, Ardahan, Adıyaman, Erzurum, Kırklareli için 15 günlük sokağa çıkma yasağı ve bölgesel karantina önerisinde bulunuyor.

Koronavirüs vaka sayısı yükselmeye devam ederken özellikle bazı bölgelerde sıçrama yaptı. En büyük sıçrama Ordu'da yaşanırken, onu yine Karadeniz illeri takip etti. Vaka sayısı sıçrama yapan bölgelerde 15 günlük sokağa çıkma yasağı talepleri daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

İŞTE SIÇRAMA YAPAN İLK 10 ŞEHİR

Sağlık Bakanlığı'nın bir hafta arayla yayınladığı vaka tablosuna göre Ordu en büyük sıçramayı yaparak 100 binde 228 ile salgının en yoğun yaşandığı il haline geldi. Ordu'yu, Giresun, Samsun, Tokat, Bolu, Sakarya, Ardahan, Adıyaman, Erzurum, Kırklareli takip etti.

Karadeniz'de vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 gün sokağa çıkma yasağı öneriyor

15 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNERİSİ

Karadeniz Bölgesi'nde görev yapan uzmanlar bölge için en az 2 haftalık tam kapanmanın şart olduğunu ifade ediyorlar. KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın vakalardaki sıçrayışa dikkat çekip, "Bölgedeki bu durumun devamı veya bunu kırmanın mutlaka bir yolunun bulunması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi olarak en azından 15 günlük tam kapanmayı önermek istiyorum" dedi.

"BÖLGESEL KARANTİNA DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Trabzon Tabip Odası Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yaşar Kibar Güven de, "Vaka sayısı yüksek ve diğer illere göre oran yukarıda olan bu 4 ilin arasındaki ilişkiler sınırlandırılmalı, daha kati tedbirler alınması lazım. Gerekirse 'bölgesel karantina' da düşünülebilir" dedi.

EN DÜŞÜK GÜNEYDOĞU BÖLGESİ İLLERİ

İllerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor. Her 100 bin kişiye düşen vaka sayılarında da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller ön plana çıkıyor.

Hakkari - 3,21

Şırnak - 3,91

Muş - 8,51

Batman - 8,71

Iğdır - 10,43

ANKARA VE İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

- 5,7 milyon kişinin yaşadığı Ankara'da ortalama vaka sayısı 100 bin kişide 35,39 olarak tespit edildi. Ankara'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre fazla bir değişim göstermedi.

- İstanbul'da ise artış görülüyor. İstanbul'da geçen hafta her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 60,19 olurken, bu hafta bu oran 68,23'e yükseldi.

Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor

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