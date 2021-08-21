Karadeniz'de sezonun ilk palamutları Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı
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Karadeniz'de sezonun ilk palamutları Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı

Karadeniz'de sezonun ilk palamutları Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı
Anadolu Ajansı / Halit Gümüş - Haberler | Güncel

Karadeniz'de küçük balıkçı tekneleri ile avlanan sezonun ilk palamutları, Sinop'ta satışa sunuldu.

Karadeniz'de küçük balıkçı tekneleri ile avlanan sezonun ilk palamutları, Sinop'ta satışa sunuldu.

Karadeniz'de büyük balıkçı tekneleri 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını yaparken, kıyı balıkçılarının serdiği ağlara takılan 200-220 gram dolayındaki küçük palamutlar ise yüzünü gösterdi.

Mevsimin öncüleri sayılan ve "çingene palamudu" olarak adlandırılan küçük palamutlar, balıkçı tezgahlarında tanesi 10 liraya alıcı buluyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, palamutların bu dönemde avlanmasını palamut sezonunun bereketli geçeceğine yorumladıklarını, sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Karadeniz'de sezonun ilk palamutları Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı
Karadeniz'de sezonun ilk palamutları Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı
Karadeniz'de sezonun ilk palamutları Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı
Karadeniz'de sezonun ilk palamutları Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halit Gümüş

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Karadeniz'de sezonun ilk palamutları Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı - Haberler
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