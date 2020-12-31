Karadeniz'de sarıkanat bolluğu
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Karadeniz'de sarıkanat bolluğu

31.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:09
Karadeniz'de sarıkanat bolluğu

SAMSUN'da geçen yıl tezgahlarda bulunmayan sarıkanatta, bu yıl bolluk yaşanıyor ve kilosu 25 liradan satılıyor.

SAMSUN'da geçen yıl tezgahlarda bulunmayan sarıkanatta, bu yıl bolluk yaşanıyor ve kilosu 25 liradan satılıyor.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Samsun'da balıkçı tezgahları avlanan balıklarla dolarken vatandaşların balığa olan talebinde de artış yaşanıyor. Sezon başında palamut balığında başlayan bolluk ise yerini sarıkanat ve hamsiye bıraktı. Kentte, çinekop kilosu 50, barbun 30, mezgit 35, sarıkanat 25, hamsi 10 liradan tezgahlarda yerini alıyor.  

Balıkçı Ayhan Liman, geçen yıldan iki kat daha fazla balık avlandığını belirterek "Geçen yıl sarıkanat hiç yoktu bu yıl sarıkanat çıkıyor. Özellikle son 25 gündür sarıkanatta bir bolluk var. Kilosu 25 TL'den satıyoruz. Vatandaşlarımızın da talebi var. Hamside de bolluk var. Hamsi İnebolu ve Trabzon tarafından avlanıyor. Kilosu 10 liraya düştü hamsinin. Çok şükür balıkta bu yıl bolluk var" dedi.

Balıkçı Burhan Güneş ise balığın bu yıl bol avlandığını söyleyerek "Bu sezonu iyi geçiriyoruz inşallah böyle devam eder. Hamsi ve sarıkanat bol. Geçen yıl hiç palamut, sarıkanat yoktu. Bu yıl sezona hamsi bolluğu ile başladık şimdi sarıkanatla devam ediyor. Vatandaşın da balığa talebi çok fazla. İnsanlar fazlaca balık tüketiyor" diye konuştu.


Karadeniz'de sarıkanat bolluğu
Karadeniz'de sarıkanat bolluğu
Karadeniz'de sarıkanat bolluğu
Karadeniz'de sarıkanat bolluğu
Karadeniz'de sarıkanat bolluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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