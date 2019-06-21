Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı
Sinop'ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sinop'ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sinop'ta saat 16.00 sıralarında Mobil plajından deniz bisikleti ile denize açılan ve bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayan üniversite öğrencisi 4 genç kız, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.Yaklaşık 45 dakikalık operasyonla kurtarılan dört kız, kıyıya getirildi.
(Mustafa Usta/İHA)
Kaynak: İHA
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