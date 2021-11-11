Karadeniz'de dev dalgalar, sahilleri dövüyor - Haberler
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Karadeniz'de dev dalgalar, sahilleri dövüyor

İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Haberler | Güncel

Karadeniz'de dev dalgalar, sahilleri dövüyor Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağış ile birlikte çıkan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

DÜZCE (İHA) - Karadeniz'de dev dalgalar, sahilleri dövüyor

DÜZCE - Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağış ile birlikte çıkan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgaların artması nedeniyle balıkçılar barınağına gizlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Yıldız Karayel fırtınası dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle dalgalar sahilleri dövüyor. 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle balıkçılar balıkçı barınağına gizlendi. Balıkçılar, fırtınanın bir süre daha süreceğini belirttiler.

Karadeniz'de dev dalgalar, sahilleri dövüyor

Karadeniz'de dev dalgalar, sahilleri dövüyor

Karadeniz'de dev dalgalar, sahilleri dövüyor

İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Son Dakika Haberleri
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