Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi
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Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi Samsun'da akıntıya kapılan babalarını kurtarmaya çalışan 2 kız çocuğu ve baba boğulma tehlikesi geçirdi.

Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi

SAMSUN - Samsun'da akıntıya kapılan babalarını kurtarmaya çalışan 2 kız çocuğu ve baba boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi Golf Sahası yanındaki sahil kısmında saat 15.15'te meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Tokat'tan Samsun'a gelen Dursun ailesi serinlemek için denize girdi. Baba Sebahattin Dursun(44), dalgalı ve rüzgarlı denize girdikten kısa süre sonra akıntıya kapılarak kayalıklara doğru sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden Dursun'un kızları babalarını kurtarmak için denize atladı fakat kendileri de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Baba ve kızları denizde yaşam mücadelesi verirken sahilde bulunan vatandaşlar olaya hemen müdahale etti. Önce kızları sudan çıkartan vatandaşlar daha sonra ise dalgıç polislerin de yardımıyla babayı kayalıklardan dışarı çıkarttı. Kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bilinci kapalı olan baba Sebahattin Dursun'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci yerine gelen baba Dursun, daha sonra 112 acil ambulansı ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayı anlatan görgü tanıkları, "Babanın boğulduğunu fark ettik. O sırada kızları da babalarını kurtarmak için denize girmişler. Onların da akıntıya kapıldığını görünce ilk önce onları kurtardık. Ardından babayı zorlukla kıyıya çektik. Çok şükür kızların sağlık durumu iyi. Babanın ise denizden ilk çıktığında bilinci kapalıydı" dediler.

Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi
Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi
Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi
Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi
Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi
Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi
Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi
Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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Karadeniz'de can pazarı... Babalarını kurtarmaya giden 2 kız çocuğu ve babaları boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
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