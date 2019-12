Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (8)

24.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:51

VALİ USTAOĞLU: YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte süren örtü yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, "Son 24 saat içerisinde ilimizin farkı yerlerinde, 11 ilçemizde, toplamda 37 farklı noktada, farklı zaman dilimi içerisinde 'örtü yangını' diye tabir ettiğimiz orman yangını meydana geldi. Dün akşamdan itibaren başta Tarım Orman Bakanlığımız personeli ve yangına müdahale araçlarıyla birlikte, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle yoğun bir şekilde yangına müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 98 araç, 450 personelle ilimizin farklı noktalarında ekiplerimiz yangına müdahalelerine devam etmektedir. Şu an itibariyle 30'un üzerinde noktalarda devam eden yangınlar söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şu an 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor. Şu an ekiplerimiz oralarda özellikle yerleşim yerlerine yangının sıçramaması için gerekli tedbirleri almış durumda. Şu an kontrollü bir şekilde devam ediyor. Örtü yangınlarına arkadaşlarımız müdahalelerini sürdürüyor" dedi.

SABOTAJ İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİYangınların çıkış nedenine ilişkin konuşan Ustaoğlu şunları söyledi: "Şu an mevsim koşulları itibariyle baktığımızda nem oranı dün yüzde 12'lerdeydi. Çok kuru bir hava var. Diğer yandan hava sıcaklığı normal koşulların üstünde. Hissedilir sıcaklık dün 24 civarındaydı. Bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde özellikle vatandaşlarımız bu mevsimde 'bahçelerde temizlik çalışması' dediğimiz, yöresel tabirle 'çalı, çırpıların' temizlendiği, bunlar temizlenirken küçük çaplı yakıldığı bir dönem bu dönem. Gerek muhtarlarımız gerek müftülük kanalıyla camilerimizde anonslar da yaptırdık ama maalesef mevsim koşullarının normalin üzerinde seyretmesinden dolayı bu tip küçük çaplı yakılan çalı, çırpılardan kaynaklanan ve bir anda yayılan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında kamuoyunda 'sabotaj' şeklinde ifadeler geçiyor. Şu ana kadar kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını yaptığımız çalışmalarda, değerlendirmelerde de özellikle bahçe temizliği çalışmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz."VATANDAŞLARI UYARDIYangının 100 hektarlık alanda etkili olduğunu aktaran ve vatandaşların ateş yakmaması yönünde uyarılarda bulunan Vali Ustaoğlu, "Şu an bizim tespitimiz 100 hektarın üzerinde örtü yangını, 10 hektar civarında da fındık bahçelerinde zarar olduğunu incelemeler sonucu tespit ettik. Herhangi bir can kaybı yok. Örtü yangını şeklinde devam ediyor. 3 ilçemizde yaz aylarında vatandaşların kullandığı veya otun içerisine koyulduğu 6 tane ev zarar gördü, yandı. AFAD ekiplerimiz ve Tarım Müdürlüğü personelimiz de zarar tespitlerine birlikte başlamışlardır. Şu an yerleşim yerlerine yakın bir yerde yangın, tehdit yok. Biz muhtarlarımıza ve cami imamlarımıza anonslarla vatandaşları uyarmaları konusunda bunları paylaştık. Son 20 gün içerisinde maalesef burada kurak bir süreci geçiriyoruz. Bir damla yağmur yağmadı. Haliyle otlar çıra gibi ufak bir kıvılcımda bir anda parlayıp devam edebiliyor. Özellikle şu an bahçede temizlik, ateş yakma gibi şeyler yapmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerinde bulundu.'UZUNGÖL'DE YIKIMLAR SÜRECEK'Uzungöl'deki yıkımlara ilişkin soru üzerine konuşan Vali Ustaoğlu, "Uzungöl'deki yıkım çalışması özellikle imar barışına aykırı bir şekilde yapılan, yani kısacası 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ile alakalı. Burada bizim şu an yıkımına karar verdiğimiz 48 tane yapıda tam yıkım, 17 tane yapıda da kısmen tıraşlama olacak. Yine onun dışında da Uzungöl'ün farklı bölgelerinde, yaylalarda da yine tespit ettiğimiz 30 tane daha kaçak yapı var. Toplamda 95 yapıda yıkım gerçekleştireceğiz. Dün itibarıyla başladığımızda 14 tane kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Bugün de yine son aldığım bilgi; 2 tane yıkıldı devamında da şu an 4 kaçak yapının yıkımını arkadaşlar gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.'KAÇAK YAPILARIN HEPSİNİ YIKACAĞIZ'Vali Ustaoğlu, kaçak yapıların yıkımlarının ne kadar süreceğine yönelik soruya ise, "Şu aşamada bununla ilgili bir tarih veremem. Ama bu konuda kesinlikle malumunuz, yıkılması gereken kaçak yapıların hepsini mevsim şartlarının el verdiği günlerde yıkacağız" yanıtını verdi.61 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜÖte yandan, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 ayrı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının 61'i kontrol altına alınarak söndürüldü. Trabzon'da 6 ilçede, 8 noktada örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/TRABZON,