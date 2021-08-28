Karadağ müslüman mı? Karadağ Türk mü?

Dünyanın pek çok yerinde İslam dinini seçen ülkeler veya topluluklar bulunmaktadır. Bunlardan birinin Karadağ olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda Karadağ müslüman mı? Karadağ Türk mü? sorusuna yanıt aranıyor.

Karadağ müslüman mı? Karadağ Türk mü? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Karadağ tarihini ve günümüz nüfusunu derlediğimiz yazımızda Karadağ müslüman mı? Karadağ nüfusu ne kadar? Karadağ nerede? sorularının da yanıtlarını verdik.

KARADAĞ MÜSLÜMAN MI?

Karadağ'da İslam, Hristiyanlıktan sonra ülkedeki en yaygın ikinci dindir. 2011 nüfus sayımına göre, Karadağ'daki 118.477 Müslüman toplam nüfusun %20'sini oluşturmaktadır. Karadağlı Müslümanlar çoğunlukla Sünni mezhebe mensuptur. Pew Araştırma Merkezi'nin tahminine göre 2020 itibarıyla Müslümanların nüfusu 130.000'dir (% 20,3).

KARADAĞ TARİHİ

15. yüzyılda Karadağlı hükümdar Ivan Crnojevic (1465-1490) Venediklilerle savaş halindeydi. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu, Karadağ topraklarının çoğunu fethetti ve İslam'ı tanıttı. Ivan'ın üçüncü oğlu Staniša Crnojevic, Müslüman olmuştur ve o zamandan beri İslam, Crnojevic Karadağ yönetici hanedanına alışılmadık bir din değildir.

Staniša Crnojevic, Skenderbeg Crnojevic adını aldı ve Cetinje'deki başkentinden hüküm sürdü. Sultan Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun Slav kökenli kuzey bölgelerinin en önde gelen Müslüman yöneticilerinden biri olarak bilinir. Staniša Crnojevic'in yaklaşık 3000 Akıncı ordusuna komuta ettiği biliniyor. Gazi Hüsrev bey gibi komşu kişilerle de yazışmaları sürdürdü. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Karadağ Müslümanları etnik kökene göre çoğunlukla Boşnak ve Arnavuttur , ancak aynı zamanda bazıları etnik Müslüman ve Karadağlı olarak kabul edilir. Karadağ'daki İslam taraftarları çoğunlukla Karadağ'daki Sandzak , Ulcinj , Bar ve Podgorica'da bulunabilir . Boşnaklar, etnik Müslümanlar ile benzer etnik kökene sahiptir, ancak hangi gruba ait oldukları konusunda ideolojileri farklıdır.

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2011 Müslüman nüfus dağılımı haritası

2011 nüfus sayımına göre, Karadağ'da 118.477 Müslüman var.