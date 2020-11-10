Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA
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Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA

10.11.2020 01:22 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:27

Karadağ'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle başta başkent Podgorica olmak üzere Zabljak ve Cetinje şehirlerinde yerel saatle 22.00-05.00 arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.

Karadağ'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle başta başkent Podgorica olmak üzere Zabljak ve Cetinje şehirlerinde yerel saatle 22.00-05.00 arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Başkent sokakları uygulamanın devreye girmesiyle tenhalaştı. Ülkedeki kafeterya ve restoranlar da saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA
Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA
Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA
Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA

Kaynak: Anadolu Ajansı / Milos Vujovic

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