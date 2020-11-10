Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA

Karadağ'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle başta başkent Podgorica olmak üzere Zabljak ve Cetinje şehirlerinde yerel saatle 22.00-05.00 arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.